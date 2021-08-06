تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18681 طنا تشمل: 10447 طن يوريا و4000 طن داى أمونيوم و2720 طن فوسفات و1514 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23250 طنا تشمل: 1871 طن خشب زان و150 طن خردة و5212 طن سكر و2300 طن حديد و1038 طن كبريتات صوديوم و3300 طن زيت طعام و9019 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 150 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وجزر وورق عنب وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( أعشاب وبرسيم وحبة البركة وريحان ) وفواكه ( فراولة وعنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة ومالطا وإسبانيا وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 557 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23389 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4293 شاحنة.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد ٧ قرى بمراكز كفر البطيخ وفارسكور والزرقا وكفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك خلال شهر أغسطس الجارى، حيث تأتى تلك الجهود استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يجرى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وجاءت هذه الخطة في قرى أبو راشد والسواحل والطرحة وعطا الله وكفر الشناوى وعزب العرب وعطا الله.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.