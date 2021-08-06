الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 2ر147 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 2ر147 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البرازيل.
ويُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 09ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبحسب هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل خمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. 

وبدأت البرازيل حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 28 أسبوعا.
وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 1ر20 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 560 ألفا و 706 حالات وفاة. وسجلت البرازيل أول إصابة بالفيروس قبل عام و 23 أسبوعا.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

كورونا حول العالم
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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