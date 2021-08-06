منها زيادة الوزن.. «المخابز» تقترح 3 عوامل رئيسية لتحسين جودة الرغيف

أكد حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الآلية الحقيقية لتحسين منظومة الخبز تتطلب عدد من المقترحات تشمل 3 عوامل رئيسية منها: العامل الأول يقوم على تحسين جودة الدقيق في المطاحن القطاع العام والخاص ليتم إنتاج دقيق استخراج 76% بدلا من استخراج 82%.

وثانيا: زيادة وزن الرغيف ليصل إلى 140 جراما بدلا من 90 جراما.

وثالثا: تحرير سعر الرغيف وتحديد متوسط 3 أرغفة بوزن الرغيف الواحد 140 جراما، وفي هذه الحالة سيتم إنتاج أفضل رغيف مقارنة بالرغيف الحر أو الرغيف السياحي الذي يطرح بجنيه.

وقال رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز ارتفعت من 180 إلى 265 جنيها على كل إنتاج جوال دقيق 100 كيلو جرام نتيجة زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وتابع لـ"الدستور" أن أجرة العامل ارتفعت إلى 25 جنيها على كل جوال دقيق فإذا تم إنتاج 4 أجولة سيتم سداد 100 جنيه علي كل عامل كيومية.

وأوضح رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن العملية الإنتاجية التي تم احتسابها من خلال دراسات لشعب المخابز بالتنسيق مع وزارة التموين أن جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام يتم إنتاج نحو 1450 رغيفا على أن يكون وزن الرغيف 90 جراما، لافتا إلى أن تلك الأوزان موحدة.

وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 65 قرشا ليطرح للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش مما يتطلب بتحرير سعر الرغيف مع زيادة وزن الرغيف إلى 140 جراما سيكون أفضل رغيف جودة من الرغيف السياحي والرغيف الحر الذي يطرح في الأسواق المحلية.

وقال إن الدولة تتحمل تكلفة إنتاج الرغيف الخبز تصل إلى 53 مليار جنيه لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا، مما يتطلب إعادة النظر في رغيف الخبز وتحسين جودته وزيادة وزنه، وتبدأ من المطاحن التي تقوم بطحن الأقماح وتحويلها إلى إنتاج الدقيق استخراج 82%، لافتا إلى تحسين جودة الدقيق استخراج 82% وتحويله إلى استخراج 76% مما يرفع جودة رغيف الخبز وفي هذه الحالة سيتم استهلاك كافة الأرغفة بدلا وجود هادر في الخبز أو الاستفادة بنقاط الخبز الذي يتم توفيرها.