الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تستعد لبدء توزيع الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

النمسا
النمسا

وافق المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الجمعة على بدء الحكومة في الإعداد لتوزيع جرعة ثالثة من لقاحات فيروس (كورونا) قبل الخريف المقبل.
وقال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين -في تصريح صحفي- إن الجرعة الثالثة من اللقاحات تهدف إلى ضمان أفضل حماية ممكنة ضد (كورونا) خاصة متغير (دلتا) وسيتم توزيع التطعيم الثالث ضد (كورونا) بالتنسيق مع منسقي التطعيم فى جميع الولايات الفيدرالية.
وأشار موكشتاين الى أن الحكومة لا تزال تنتظر نتائج المزيد من البحوث العلمية حول الحاجة إلى مثل هذا الجرعة ولكن مصنعي اللقاحات وبخاصة (موديرنا) أبدوا استعدادهم الكامل لتزويد البلاد بالجرعة الثالثة قبل فصل الشتاء.
وذكر الوزير أن الجرعة الثالثة من التطعيمات قد تبدأ في وقت قريب في دور رعاية المسنين ومع المجموعات المعرضة للخطر، مشيرًا الى استمرار ترقب الموافقة عليها على المستوى الأوروبي، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى هي حماية المسنين والفئات الضعيفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الصحة العالمية» تدعو لعدم اشتراط التطعيم أثناء السفر للخارج

مدير أمن الجيزة يتفقد مسار مركب خوفو قبل انطلاقه إلى المتحف الكبير

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاستشهاد مواطن فى نابلس

مبعوثة الأمم المتحدة: نتابع بقلق إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا فى أمريكا