النمسا تستعد لبدء توزيع الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

وافق المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الجمعة على بدء الحكومة في الإعداد لتوزيع جرعة ثالثة من لقاحات فيروس (كورونا) قبل الخريف المقبل.

وقال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين -في تصريح صحفي- إن الجرعة الثالثة من اللقاحات تهدف إلى ضمان أفضل حماية ممكنة ضد (كورونا) خاصة متغير (دلتا) وسيتم توزيع التطعيم الثالث ضد (كورونا) بالتنسيق مع منسقي التطعيم فى جميع الولايات الفيدرالية.

وأشار موكشتاين الى أن الحكومة لا تزال تنتظر نتائج المزيد من البحوث العلمية حول الحاجة إلى مثل هذا الجرعة ولكن مصنعي اللقاحات وبخاصة (موديرنا) أبدوا استعدادهم الكامل لتزويد البلاد بالجرعة الثالثة قبل فصل الشتاء.

وذكر الوزير أن الجرعة الثالثة من التطعيمات قد تبدأ في وقت قريب في دور رعاية المسنين ومع المجموعات المعرضة للخطر، مشيرًا الى استمرار ترقب الموافقة عليها على المستوى الأوروبي، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى هي حماية المسنين والفئات الضعيفة.