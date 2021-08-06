الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفقا للائحة الجديدة.. آلية تمثيل الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة النواب.

وحدد الفرع الثاني من الباب الرابع آلية تمثيل الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب تحت قبة البرلمان.

وجاءت مواد الفرع الثاني تحت عنوان تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات باللائحة الداخلية الجديدة كالتالي: 

مادة (105) يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

 وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة( 106) يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة( 107 ) يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. 

وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

الرئيس السيسي اللائحة الداخلية مجلس النواب الهيئات البرلمانية البرلمان الأحزاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى.. ومصدر بـ«المهن التمثيلية» يكشف تطورات حالتها الصحية

«حرام عليكى حوشى عني» آخر كلمات نجلاء.. القاتلة تروي تفاصيل جريمة البحيرة

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

«جنبلاط» عن القصف المتبادل: «نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور»