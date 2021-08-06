سريلانكا تشدد قيود مكافحة كورونا مع تزايد الضغط على المستشفيات

شددت السلطات السريلانكية قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع ظهور تقارير تفيد بوفاة مرضى (كوفيد-19) أثناء انتظارهم الدخول إلى المستشفيات المكتظة بالمرضى.

وأعلنت الحكومة في سريلانكا حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الجمعة - في هذا السياق، منع الاحتفالات الرسمية والتجمعات العامة حتى الأول من سبتمبر المقبل نظرًا للأزمة الصحية المتنامية.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم حظر التجمعات الخاصة، بيد أن الحكومة شددت القيود على عدد الحضور، إذ سيُسمَح لـ25 شخصًا فقط بحضور الجنازات بعدما كان مسموحًا لـ150 شخصًا حضورها، وكذلك سيتم تقليص أعداد الحاضرين في حفلات الزفاف من 500 شخص إلى 150 شخصًا.

وكانت سريلانكا قد خففت الشهر الماضي من قيودها المفروضة لمجابهة انتشار الفيروس، وذلك في ظل تعزيز حملة التطعيم ضد الفيروس في البلاد.

وتم تطعيم أكثر من 10 ملايين شخص من إجمالي السكان (البالغ عددهم 21 مليون نسمة) بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، في حين تم إعطاء 2.67 مليون شخص الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة للفيروس حتى يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من جهود التطعيم التي تقوم بها الدولة، فإن أعداد الإصابات زادت عن الضعف ليصل متوسط عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى حوالي 2500 إصابة ومتوسط الوفيات اليومية إلى أكثر من 80 وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا سجلت حتى الآن 4 آلاف و817 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ونحو 325 ألف حالة عدوى بالفيروس؛ وفقًا للبيانات الرسمية.