الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية فى اليونان تحذر رعاياها من الكوارث الطبيعية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أصدرت السفارة الأمريكية في اليونان تحذيرًا لرعاياها من كارثة طبيعية ناجمة عن الحرائق المستعرة في جميع أنحاء البلاد.
 

وقالت السفارة، في بيان نقلت عنه وكالة كاثمريني اليونانية: "يجب على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر الشديد في المناطق المتضررة، بما في ذلك في إيفيا، ومنطقة أولمبيا القديمة في إليا، وشرق ماني، وفثيوتيدا، وحول كاباندريتي وبوليديندري في الضواحي الشمالية لأثينا".
 

ونوه البيان بأن سلطات الحماية المدنية اليونانية تنسق عمليات الإخلاء من المناطق المتضررة.
 

وتابع البيان: "حرائق الغابات تخلق اضطرابات إضافية في مناطق أوسع، مثل انقطاع الكهرباء أو المياه، والهواء الملوث، وإغلاق الطرق".
 

وأضاف: "مع تعرض معظم اليونان لخطر شديد أو مرتفع لحدوث حرائق، يجب أن تدرك أن حرائق جديدة قد تندلع في أي مكان في البلاد دون سابق إنذار".
 

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في أي من المناطق المتضررة أو يسافرون بالقرب منها باتباع تعليمات السلطات المحلية ومراقبة وسائل الإعلام المحلية وتنبيهات الطوارئ عن كثب.
 

واختتم البيان بالقول: "تجنب أي أعمال قد تتسبب في نشوب حريق. تجنب السفر غير الضروري. كن على علم بأن السلطات اليونانية منعت الوصول إلى الغابات والمناطق الحرجية خلال هذا الوقت الذي يتسم بخطر الحرائق الشديد".

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