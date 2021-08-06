«الصحة العالمية» تدعو لعدم اشتراط التطعيم أثناء السفر للخارج

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مطلب التطعيم لا يجب أن يكون شرطا عند السفر إلى الخارج لعدم وجود فرص متساوية لدى الجميع للوصول إلى اللقاحات.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، وفقا لقناة إخبارية اليوم الجمعة، إن السفر إلى الخارج يجب ألا يكون مشروطا بمطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا.



وأضاف ياساريفيتش أن منظمة الصحة العالمية صرحت بوضوح منذ البداية لا نعتقد أن التطعيم يجب أن يكون شرطا للسفر الدولي، مشيرا إلى أن الأساس في هذا الموقف يتمثل في أنه طالما لا توجد إمكانية وصول للجميع متساوية إلى اللقاحات ضد كوفيد في العالم، لا تجدر إضافة نقطة أخرى للتمييز ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الإمكانية للوصول.



ومن جهة أخرى، لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية المختصة إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال الشهادة الرقمية للقاحات وتعمل على إيجاد حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالتفاعل بين الشهادات المستخدمة اليوم.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.