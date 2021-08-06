الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء وصول الشحنات الشهرية من لقاح جونسون آند جونسون للدول الإفريقية

لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون

أعلن سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، بدء وصول الشحنات الشهرية للقاحات التي تحصل عليها فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية (AVATT) إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال أغسطس الجاري.
ونقل بيان نشره موقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن المبادرة التي أطلقتها دول الاتحاد الإفريقي لتوحيد إمكاناتهم الشرائية (AVAT) والموقعة في 28 مارس الماضي، أبرمت الاتفاق التاريخي للحصول على 220 مليون جرعة من لقاح (جونسون آند جونسون) أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوڤيد- 19) الذي تضمن إمكانية المطالبة بـ180 مليون جرعة إضافية.
وقال رامافوزا "هذه خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام ضمن جهود القارة الإفريقية لحماية صحة وسلامة سكانها، من خلال العمل معا وتوحيد مواردنا."
وذكر البيان أن الجرعة الشهرية الأولى ستصل خلال أغسطس الجاري إلى الدول الأعضاء، لتضم 6.4 مليون جرعة. وستستمر الجرعات في الوصول على أن يتم تكثيف أعدادها باستمرار، في وجود هدف تسليم خمسين مليون جرعة قبل نهاية ديسمبر. وبحلول يناير، سيصل عدد اللقاحات التي تصل إلى 25 مليون جرعة شهريا.
كان البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" قد أعلن في يناير الماضي توفير تمويل يقدر بملياري دولار لتأمين شراء لقاحات مضادة لفيروس "كوڤيد- 19" لدول الاتحاد الإفريقي.
جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا في الرابع عشر من يناير الماضي أن الاتحاد قام بتأمين شراء 270 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس للقارة الإفريقية من خلال كل من فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية (AVAT) ومنصة الإمدادات الطبية الإفريقية المعروفة اختصارا بـ(AMSP) نيابة عن المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض ومنعها.
وأفاد بيان للبنك عبر موقعه الإليكتروني بأنه في الوقت الذي وفر فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية (AVAT) 270 مليون جرعة طارئة من اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد- 19) من شركات (فايزر وجونسون آند جونسون واسترازنكا) فإن منصة الإمدادات الطبية الإفريقية (AMSP)
وهي المصدر الموحد لتأمين الوصول إلى إمدادات طبية أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة لمواجهة فيروس (كوفيد- 19) بدأت في يناير الماضي عرض تلقي الطلبات للتمكين العادل من الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد- 19) لخمس وخمسين دولة إِفريقية.
 

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