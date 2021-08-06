وفد الصوفية يؤكد دور الأزهر فى نشر الوسطية ومحاربة التطرف

أكد وفد الصوفية الدولي الذي يزور مصر حالياً بقيادة الباحث والمفكر التونسي الدكتور مازن الشريف، أن الأزهر الشريف يقوم بدور محوري وهام في نشر الوسطية والاعتدال والتصدى للتطرف والتشدد بقيادة شيخه الدكتور أحمد الطيب الذى قدم الكثير والكثير لخدمة الفكر الإسلامى الوسطى والتصدى بكل قوة للفكر المتشدد الذى تحاول الجماعات الظلامية نشره فى جميع أنحاء العالم.

وقال «الشريف» في تصريحات لـ«الدستور» إن الأمة الإسلامية كلها تتشرف بوجود مؤسسة دينية مثل الأزهر الشريف تسعى لنشر العلوم الإسلامية فى مشارق الأرض ومغربها وإعلاء رآية الإسلام بكل شجاعة وقوة وبسالة.