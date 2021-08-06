الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شغل مناصب في القاهرة والقدس.. من هو المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن؟

جوتيريش
جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، تعيين السويدي هانس جروندبرج رسميا مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

من هو جروندبرج المبعوث الأممي الجديد لدي اليمن؟ 

-شغل جروندبرج منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. 

-لديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

-ترأس قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

-عمل جروندبرج في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الاوروبي حول العالم..

-شغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.

-حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد

استمرار ميلشيا الحوثي في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية

يأتي الإعلان رسميا عن تعيين جروندبرج في حين تواصل ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية في اليمن وتمتد عملياتها الإرهابية إلى السعودية.

 

اليم الميعوث الأممى اليمن إعادة تعيين الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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