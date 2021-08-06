أسامة علام يوقع عقد مجموعته القصصية الجديدة مع دار الشروق

وقع الروائي والقاص الدكتور أسامة علام عقد مجموعته القصصية الجديدة مع أميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق، وسوف تطرح المجموعة الجديدة قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

وعن المجموعة القصصية الجديدة قال أسامة علام:" المجموعة القصصية التي وقعت عقدها كتبت من وحي 12 مدينة زرتها وعشت بها بين مصر وفرنسا وأمريكا وكندا، ومن وحي هذه المدن التي تنتمي لأربع دول فكرت في كتابة مجموعة قصصية وهي التي سوف تنشر قريبا.

وأضاف علام لـ"الدستور": "المجموعة تحكي بعضا من تجربتي الشخصية مع السفر، وسوف تطرح قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، كما أن المجموعة سوف يكون بها العديد من الرسوم وهناك رسام سوف يباشر رسم الصفحات المراد رسمها قريبا حتى تطرح في شكلها الأمثل.

وتابع علام: "الكثير من القصص التي تنتمي إلى المجموعة الجدية كنت قد نشرت بعضها منها على صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي أيضًا تكتب على صفحتي.

أما عن أسامة علام فهو روائي وقاص مصري يعيش في كندا ويحمل الجنسية الكندية المصرية، حصل على الماجستير من فرنسا والدكتوراة في المناعة من جامعة مونتريال بكندا وكان يدرس للطلاب بها، وهو الآن يعمل طبيبا بين الولايات المتحدة وكندا.

صدر لعلام الكثير من الأعمال الادبية منها "واحة الزهور السوداء"، و"الاختفاء العجيب لرجل مدهش"، "تولوز"، و"الوشم الأبيض"، وجاءت أخر أعمالة رواية "الحي العربي" والتي تدور في كندا، بعدما تقرر الحكومة الكندية التنازل عن العرب، ومنحهم الاستقلال؛ لأنهم أصحاب النصيب الأكبر من المشكلات والبطالة، والعنف الأسري، والتطرف الديني، لتبدأ أحداث الرواية، التي تناقش قضايا "الشخصية العربية" و"الجيل الأول والثاني من المهاجرين"، وغيرها من المشكلات التي تواجه المهاجرين العرب.

كما فاز علام بجائزة غسان كنفاني من الصالون الأندلسي في مونتريال عن مجموعته القصصية "قهوة صباحية على مقهى باريسي".