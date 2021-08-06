«الدستور» تنشر حركة رؤساء ومفتشي المباحث بالبحر الأحمر

تنشر «الدستور» حركة مديرية أمن البحر الأحمر لرؤساء ومفتشي مباحث الأقسام وإدارات البحث بالمديرية، حيث جاءت كالتالي:

نقل المقدم أسامة مهران من رئيس مباحث قسم أول الغردقة إلى مفتش مباحث القسم، والمقدم إسلام عبدالحميد رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة.

تصعيد المقدم مصطفى حلمي من معاون قسم ثان الغردقة لرئاسة مباحث قسم ثاني الغردقة، والمقدم عصام عتيق إلى مفتش مباحثقسم تاني الغردقة، والعقيد أحمد شلبي رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحي الحوث الفنية، والمقدم أحمد حوامبقاء رئيسًا لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيسًا لمباحث قسم شرطة سفاجا، ومقدم علاء سكران رئيسًا لمباحث القصير والمقدم محمد زمزم رئيس مباحث مرسي علم، ومقدم نشأت مراد مباحث شلاتين، ورائد وليد قليعي رئاسة مباحث حلايب.

وشملت الحركة بقاء المقدم رامي الشيخ رئيسًا لمباحث حماية الاداب العامة، والمقدم جورج عادل رئيسًا لمباحث المرور، والقعيد محمود صقرلمباحث التموين، والعقيد حسام متولي لمباحث المخدرات، وعقيد محمد قنديل مباحث تنفيذ الاحكام، والعقيد محمد ثروت الاشوح رئيسًا لقسمالعمليات بالبحث الجنائي.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط، إلى مديريات الأمن لتنفيذها.