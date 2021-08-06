الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن دواجن فاسدة داخل مطعم بالقاهرة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط المسئول عن مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة لحيازته قرابة 2 طن "مقطعات دواجن – برجر" فاسدة  تمهيداً لطهيها وتقديمها للجمهور.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد قيام المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة  بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية مقطعات الدواجن – البرجر غير الصالحة للإستهلاك الأدمى تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم المشار إليه وضبط المدير المسئول وضبط كمية قدرها 1,900 طن "مقطعات دواجن – برجر")معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط الأجهزة الأمنية القاهرة وزير الداخلية مطعم وجبات جاهزة

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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