لا حوار مع الخلايا السرطانية

مسبوقة بـ«لا حوار إلا مع الصادقين»، ردّ الرئيس التونسى قيس سعيّد بتلك العبارة، العنوان، على مناورة «حركة النهضة»، التى أرادت بها كسب أرضية للتفاوض، بعد عدم استجابة الداخل لتهديداتها، وفشلها فى الاستقواء بالخارج ضد «قرارات ٢٥ يوليو»، التى جمّدت عمل برلمانها، ورفعت الحصانة عن نوابها، وأقالت الحكومة التابعة لها، وبدأت بعدها السلطات التونسية فى ملاحقة الفاسدين وداعمى الإرهاب.

الذين انتفضوا، فى ٢٠١١، كانوا يهتفون «خبز وماء.. وبن على لا». وأمس الأول الخميس، أعاد «سعيّد» صياغة هذا الهتاف، ليكون «خبز وماء ولا عودة للوراء»، مطالبًا بالارتقاء إلى اللحظة التاريخية، التى تعيشها البلاد، ومتعهدًا بـ«صناعة تاريخ جديد لتونس» بمساعدة الأحرار والشرفاء، ومحذّرًا «الفاسدين والمجرمين»، من العبث بقوت التونسيين وحريتهم وكرامتهم. وبدا واضحًا أن الرئيس التونسى قد عقد العزم على مواصلة طريق استرداد بلاده، حتى النهاية.

الخلايا السرطانية عدوانية جدًا، وتتكاثر بسرعة، ولديها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها. ولا علاج لها إلا باستئصالها التام جراحيًا، أو تدميرها بالأشعة المؤينة والعلاج الكيماوى، لكن فى مناورة تهدف إلى الحفاظ على وجود «حركة النهضة»، وإيهام التونسيين بأن الخلايا السرطانية يمكن علاجها بطرق أخرى غير استئصالها أو تدميرها، تراجع راشد الغنوشى، رئيس الحركة، عن وصفه قرارات ٢٥ يوليو بأنها «انقلاب»، وقال إنها «فرصة متاحة للإصلاح». كما دعت الحركة، فى بيان، إلى الحوار وأقرت بحاجتها إلى «نقد ذاتى».

البيان، صدر بعد اجتماع عقده مجلس شورى «حركة النهضة»، الأربعاء الماضى. وفيه، زعمت الحركة الإخوانية أنها «تتفهّم الغضب الشعبى المتنامى، خاصة فى أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادى والاجتماعى». وحاولت تحميل «الطبقة السياسية برمتها، كل من موقعه وحسب حجم مشاركته فى المشهد السياسى، مسئولية ما آلت إليه الأوضاع»، ودعت الجميع «إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء».

كان من المقرر أن ينعقد هذا الاجتماع، السبت الماضى، لكن قبل ساعة من الموعد المحدد أعلن الغنوشى عن تأجيله إلى أجل غير مسمى. وقيل إن ضغوطًا داخلية أجبرته على عقده يوم الأربعاء. وقيل أيضًا إن عددًا من قيادات الحركة انسحبوا فى منتصفه، اعتراضًا على بقاء «الغنوشى» فى منصبه، واستخدامه آليات وصفوها بـ«الفاشلة» فى التعامل مع الأزمة الراهنة.

ما قيل، وما قد يقال، نراه أيضًا مناورات أو تحركات تكتيكية، كتلك التى قام بها، أيضًا، عدد من شباب الحركة ونوابها فى البرلمان، الذين اتهموا المكتب التنفيذى بالفشل وحمّلوه مسئولية تدهور الأوضاع فى البلاد، وطالبوا بحلّه فورًا، و«تكليف خلية أزمة قادرة على التعاطى مع الوضعية الحادة التى تعيشها تونس»، ورأوا أنهم مضطرون «إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسئولية وتجنب أخطاء الماضى، أو استجابة للضغط الشعبى».

فى مقال سابق، أشرنا إلى أن ما فعله الرئيس التونسى، وما قد يفعله، سيقود إلى نتائج كارثية، اجتثاث تلك الجماعة الضالة من جذورها، وإغلاق حنفية المال السياسى، وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، وتطويق الفاسدين، الذين ستكون ردود أفعالهم شرسة جدًا. وما قد يطمئن هو أن الاتحاد العام التونسى للشّغل أدان، فى بيان، استقواء حركة النهضة بجهات أجنبية، وندد بتهديدات راشد الغنوشى بالعنف الداخلى، وطالب بتفعيل تقريرى «محكمة المحاسبات» و«التفقّدية العامّة لوزارة العدل» بشأن الجرائم الانتخابية، وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظمات، مؤكدًا أن تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين، ومنع تكرر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء وإنهاء الإفلات من العقاب.

التدابير الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسى، حسب بيان الاتحاد، كانت استجابة لمطالب شعبية وحلًا أخيرًا لتعقد الأزمة التى تمر بها البلاد، فى غياب أى مؤشر لحلول أخرى، عمل كثيرون على إحباطها. وكان الاتحاد قد حشد العشرات من كوادره ومن ممثلى منظمات المجتمع المدنى، التى قامت بتشكيل «تنسيقيات» لإعداد مشروع «خريطة طريق سياسية للإنقاذ» بعد مشاورات أجراها مع الرئيس التونسى وبعض مستشاريه.

فى مكان ما، داخل أدمغة إخوان تونس وإخوان مصر وكل الإخوان، ستجد عبارة «صنع فى بريطانيا»، التى لا تزال تحتضن عددًا من قيادات تلك الجماعة الإرهابية، والتى فر إليها «الغنوشى» بعد أن عوقب بالسجن المؤبد. ومن محاسن الصدف أن تتصدر معالجة السرطان والخرف أولويات خطة الحكومة البريطانية العلمية للعقد المقبل، حسب تقرير نشرته جريدة «ديلى ميل» فى ٧ يوليو الماضى، أشارت فيه إلى إطلاق برنامج لـ«الاستثمار فى علوم الحياة». وقطعًا، لا يستقيم إطلاق مثل هذا البرنامج، مع استمرار دعم جماعات إرهابية، تتاجر فى الموت ولا هدف لها غير إرسال الأحياء إلى القبر!