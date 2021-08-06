الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاستشهاد مواطن فى نابلس

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.
وأدانت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأشد العبارات استشهاد المواطن عماد علي دويكات (37 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن "هذه الجريمة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للبلدة أمس".
وكان فلسطيني قد استشهد بالرصاص الحي، في وقت سابق من اليوم، وأُصيب 21 آخرون بالرصاص، و31 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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