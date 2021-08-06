النمسا تسجل 563 إصابة و3 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 563 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 661 ألفًا و992 حالة وقد تعافى منها 645 ألفًا و272 حالة، بينما توفى 10 آلاف و748 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 142 حالة منهم 33 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 9 ملايين و993 ألفًا و444 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار البيان إلى أن الاصابات توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 4 وكارينثيا 24 والنمسا السفلى 79 والنمسا العليا 86 وسالزبورغ 72 وستيريا 68 وتيرول 65 وفورارلبرغ 36 وأخيرًا العاصمة فيينا 129 حالة.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفًا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و856 ألفًا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفًا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.