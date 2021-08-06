المملكة المتحدة تتجاوز 6 ملايين إصابة بكورونا

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن 6 ملايين إصابة.

جاء ذلك بعدما سجلت البلاد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 ألفا و808 إصابات جديدة بالفيروس، و92 حالة وفاة، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية، وفقا لما أعلنته قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الجمعة/.

وفي المجمل، توفي 130 ألفا و178 شخصا من جراء الإصابة بالفيروس في بريطانيا منذ شهر مارس من العام الماضي، وتم تسجيل إجمالي 6 ملايين و14 ألفا و23 إصابة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 39 مليونا و47 ألفا و529 شخصا؛ ما يعني أنه تم تطعيم 73.8% من السكان البالغين ضد الفيروس بشكل كامل.

بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات في البلاد 46 مليونا و961 ألفا و830 شخصا (أي 88.8% من البالغين).

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.