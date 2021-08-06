بنجلاديش تسجل 12 ألف إصابة بكورونا ووفاة 248 حالة

سجلت السلطات الصحية البنجالية 12 ألفًا و606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و335 ألفًا و260 حالة.

وأوضحت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية البنجالية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 248 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 22 ألفًا و150 حالة.

وتابعت أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى مليون و172 ألفًا و473 حالة، بعد تسجيل 15 ألفًا و494 حالة تعافٍ جديدة.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفًا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و856 ألفًا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفًا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.