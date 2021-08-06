التعليم تعلن أرقام الجلوس ومواعيد اختبار الطلاب لمدرسة الضبعة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط لكل الطلاب المتقدمين إلى المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة ميعاد الاختبار.

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي للحصول على أرقام الجلوس ومقار اللجان:

https://npds.emis.gov.eg/Default.aspx

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح والتي ستجري يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و 9 أغسطس 2021، وذلك للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، حيث ستجري الاختبارات بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية.

كما شددت الوزارة على الطلاب، بضرورة متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة.

كما أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية للطلاب والعاملين بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

وتعمل مدرسة الضبعة النووية الثانوية بنظام 5 سنوات، وتضمن مدرسة متكاملة، بها مباني تعليمية وفندقية، مخصصة لإقامة الطلبة، والمعلمين بها.

وتوفر المدرسة أتوبيسات لنقل الطلبة للإسكندرية وبعض المحافظات، نهاية كل أسبوع خلال الدراسة، لقضاء إجازة مع الأسرة، ويقيم الطلاب في الفنادق، مع توفير الوجبات الشاملة لهم، والدراسة «نظري وعملي، في الورش، والمعامل»، وتضم أقسام الكهرباء والإلكترونيات، والميكانيكا، وتعليم الابتكار، للطلاب مع وجود جانب رياضي، من خلال توفير ملعب قانوني، وصالات ألعاب رياضية، ونظام تأمين للمدرسة، وإشراف ومتابعة من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

الشروط العامة ومراحل التقديم للمدرسة، وهي:

- التقديم للطلبة الذكور فقط.

- الحصول على 90% فيما أكثر في الشهادة الإعدادية.

- التفوق في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

- تعلن وزارة التربية والتعليم الكشوفات لجميع الطلاب المستوفين للشروط.

- تحديد اختبارات تبدأ باختبار سمات وقدرات على الكمبيوتر.

- يجرى تحديد موعد للناجحين للخضوع لكشف طبي.

- إجراء اختبارات نفسية للطلاب.

- إجراء كشف هيئة للطلاب.