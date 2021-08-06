الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء مجموعة العشرين يتبنون إعلانا لتدعيم التعليم الرقمي

تبنى وزراء مجموعة دول العشرين إعلانا ينص على تطوير التعليم الرقمي والاستفادة من البحث والتعليم العالي؛ للنهوض بالتحديات الحالية وخاصة المساعدة على محاربة فيروس كورونا.

وأعرب الوزراء- وفقا لما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية- عن أملهم في تعبئة إمكانيات البحث والتعليم والرقمنة؛ لتحقيق تقدم مستدام وانتعاش شامل على مستوى دولهم والعالم.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الإعلان يركز على عدة محاور منها التعامل مع الطبيعة المتغيرة للمهارات العلمية، والحفاظ على المبادئ والقيم الأخلاقية في البحث العلمي، والتوصل إلى فهم مشترك للمساحات الرقمية.

من جانبها، ركزت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون البحث العلمي والشباب ماريا جابريل، خلال مشاركتها في الاجتماع، عن رغبة الاتحاد في العمل من أجل تطوير قوة عاملة ماهرة رقمية تسهم في خلق البنى التحتية الرقمية الملائمة للتحول البيئي.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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