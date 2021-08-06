«بين متوسطة وغزيرة».. البحر الأحمر تتأهب لسقوط أمطار على السواحل الجنوبية

أعلنت إدارة الأزمات في البحر الأحمر توقعها بسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة على السواحل الجنوبية للمحافظة على مدار يومي الجمعة والسبت، وخفيفة يوم الأحد، طبقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مستوى الجمهورية.

وأصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليماته إلى مجالس المدن وجميع الجهات المعنية باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وتوخي الحذر لتجنب الأضرار التي تنتج عن سقوط الأمطار.

وشهدت محافظة البحر الأحمر أمس الخميس، سقوط أمطار غزيرة علي بعض المناطق جنوب البحرالاحمر بمدينتي حلايب وشلاتين، كما أعلنت الجهات المحتصة رفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس.

كان مجلس مدينة الغردقة أعلن عن ورود إخطارًا من إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر، باحتمالية سقوط أمطار على سواحل جنوب محافظة البحر الأحمر.

وفد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ستشهد البلاد بداية انكسار الموجة الحارة التي شهدتها المحافظات خلال الايام الماضية، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى أمس على القاهرة 39 درجة وعلى جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل على جنوب الصعيد.