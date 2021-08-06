سقوط أمطار خفيفة على قرية وادى كركر فى أسوان

شهدت قرية وادي كركر بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة داخل القرية، وذلك بعد تقلبات في الطقس، حيث امتلأت السماء بالسحب الكثيفة.

ووصلت الأمطار إلى قرى وادي كركر، بعد أجواء غير مستقرة، وطقس حار، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى داخل المدينة.

وشهدت مدينة أسوان، على مدار الأيام الماضية، طقسًا حارًا وغير مستقرَا، حيث إن الشمس سطعت كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير.

كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة، حيث إن ارتفاع درجة حرارة الطقس لم يوجد له أي تأثيرًا، وجميع الأمور تسير على ما يرام.

وكان، أمس الأول الأربعاء، أثناء متابعته موقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة أدت لانخفاض مستوى الرؤية، خاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

كما ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، مؤكداً أن هناك تواصلا مستمرا من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء شديدة من الحرارة على كل الأنحاء، تستمر حتى نهاية الأسبوع، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا، وتتكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.