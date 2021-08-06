الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 968 محضر مخالفة تموينية بمدن ومراكز قنا

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

​أعلنت محافظة قنا اليوم الجمعة، تمكن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين،  بضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 968 محضر مخالفة.

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا إن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 11280 عبوة زيت طعام ، 3 طن و800 كيلو أرز ، 5 أطنان و 500 كيلو سكر ، 4 أطنان و 418 كيلو دقيق فاخر ، 250 كيلو دقيق مخابز ، بالإضافة إلى 370 عبوة سمن نباتي ، 3157 عبوة مصنعات غذائية متنوعة ، كما شملت المضبوطات 3 طن و 269 كيلو من اللحوم المتنوعة ، 40 كيلو فراخ منتهية الصلاحية ، 2طن و150 كيلو علف حيواني ، 800 علبة سجائر ، 1130 عبوة مسحوق غسيل ، 548 صنف أدوية .

وأضاف السيد أن إدارة الرقابة التموينية نجحت في تحرير 968 محضرا بواقع 348 محضرا للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات ، وتوقف وغلق وغيرها ، و620 محضرا متنوعا للأسواق ، من بينها 9 محاضر لمخابز بدون ترخيص، 23 محضر عدم صلاحية ، مشيرا إلى  استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة المواطنين.

الزراعة بدون ترخيص وقف على وزارة ضبط محافظة قنا الاسواق طعام حماية مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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