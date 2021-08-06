الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن بقرية السعادنة ببنى سويف

القافلة
القافلة

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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القافلة

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

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القافلة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف على مدار يومين مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام الأسنان النساء الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

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القافلة

وتم الكشف على 1504 مريضى وصرف العلاج لهم بالمجان، ومعمل دم  63، ومعمل طفيليات 21، وحالات الأشعة 23، واستصدار قرار علاج على نفقة دولة، تحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وموجات فوق صوتية 48 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 100مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط، والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة).

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القافلة

وأشار الدكتور محمد يوسف  وكيل الوزارة إلى أن الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

القافلة
القافلة
بني سويف وزارة الصحة الدكتور محمد هاني غنيم المناطق الأكثر احتياجا القوافل الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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