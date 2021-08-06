الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. «الأعلى للجامعات» يُقيم 14 مجلة علمية لـ«كفر الشيخ»

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور تقييم أكاديمية البحث العلمي والذي يصدر سنويا في آخر يونيو من كل عام حيث حصلت مؤخرا مجلة علوم الحاسب الآلي لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة على تقييم 6  من 7، كما تم تقييم مجلات الطب البيطري 7 من 7 والتربية الرياضية 7 من 7 .

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إنه للمرة الأولى يكون للجامعة 14 مجلة علمية مقيمة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لكليات “الزراعة، والطب البيطري، والتربية الرياضية، والصيدلة، والتربية العامة، والتربية النوعية، والتجارة، والآداب، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والحاسبات والمعلومات”.

وأوضح أن المجلات تهتم بنشر البحوث العلمية المتخصصة والمعلومات والأفكار الجديدة في مختلف التخصصات، وخصوصا الأبحاث العلمية الأصلية النظرية والتطبيقية، والتي خضعت لقواعد التقييم العلمي والأوراق المحلية والدولية التي يتم نشرها وتسعى الجامعة إلي تدويل مجلاتها العلمية لتكون متاحة لكل العالم.

وأشار دسوقي إلى أن المجلات تنشر أوراق جديدة لم تنشر سابقا أو تم تقديمها إلى مؤتمرات، وكذلك الآراء والمقالات التي تتميز جميعا بالحداثة والتجديد وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى خدمة الباحثين  والتي تقدم إسهاماً ملموساً في المجال، لتحقيق رسالة الكلية والجامعة .  

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى تنوع إصدار المجلات العلمية الدورية لكليات الجامعة، والذي يعكس جهود إدارة الجامعة المبذولة لدعم وتعظيم البحث العلمي والنشر الدولي وربطه بالتنمية الشاملة للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030 م، لمساعدة شباب الباحثين على نشر بحوثهم العلمية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يساهم في تقدم الكليات والجامعة في التصنيفات العالمية.

ووجه الشكر لكل القائمين على المجلات العلمية بالجامعة والناشرين والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

جامعة مجلة كفر الشيخ علمي كليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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