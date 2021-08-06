«ماكر ومتفائل».. ماذا يكشف طالع مدرب الزمالك باتريس كارتيرون؟

اشتدت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للفوز بالدوري، بعد انتهاء المارد الأهلي من لعب المؤجلات، ليعتلي بفارق المواجهات المباشرة جدول الدوري.

ويأمل المدرب الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون في تحقيق البطولة الغائبة عن القلعة البيضاء منذ سنوات، فمن المقرر أن يلتقي غدًا لاعبو نادي الزمالك فريق غزل المحلة ضمن فعاليات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري، وذلك بعد غياب دام أكثر من شهر.

وبعيدًا عن إمكانيات المدرب الفرنسي، يمكن لطالعه الفترة القادمة أن يخبر ببعض الحظوظ للديك الفرنسي باتريس كارتيرون، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

باتريس كارتيرون.. «الديك الفرنسي» مولود برج الأسد

ولد باتريس كارتيرون في 30 من يوليو عام 1970، لذا فهو ينتمي لمواليد برج الأسد، حيث يتسم مواليد هذا البرج بالثقة الزائدة، بالإضافة إلى الطموح الزائد، وعدم النظر تحت الأقدام.

كما يتميز مولود برج الأسد بالشجاعة وعشق روح المغامرات، الأمر الذي يجعله في النهاية يصل للهدف المرجو وعدم القبول بالمركز الثاني.

وينتمي برج الأسد إلى فئة الأبراج النارية، والذين يتميزون بالاندفاع والحماس والعفوية والشغف الكبير وحبهم للحياة، كما أنهم سريعو الانفعال ويصعب السيطرة عليهم ويعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم ولديهم الكثير من الطاقة الإيجابية.

«نتائج إيجابية.. لباتريس كارتيرون الفترة القادمة»

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمولود برج الأسد يعيش حالة من النجاح، الأمر الذي يسعى إليه المدرب الفرنسي.

كما أن الطريق نحو تحقيق الهدف مفتوح على مصراعيه، فوفقًا لما أكدته خبيرة الأبراج العراقية، فمواليد برج الأسد يتمتعون بالنجاح على الصعيد المهني والعاطفي.

وحذرت جاكلين عقيقي، من العصبية المفرطة، بالإضافة إلى تجنب الغرور فقد تخسر كل شئ، فبين الثقة الزائدة والغرور خيط رفيع، لذا عليك التحلي بالهدوء، من أجل تحقيق النجاح والتألق.