«شئون الحرمين» تثمن جهود القيادات الأمنية فى إنجاح موسم الحج هذا العام

ثمن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهود القيادات الأمنية بالمملكة العربية السعودية بكافة قطاعاتها في إنجاح موسم الحج الاستثنائي لعام ١٤٤٢هـ، وما قدم من تعاون مشترك مع كافة الجهات المشاركة بالمسجد الحرام.

وأشاد السديس، في بيانٍ له اليوم الجمعة، بما قُدِم من قِبَل الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إسهامات في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتنظيم أدائهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية ووفق منظومة عالية من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للحفاظ على النفس البشرية.

وشدد على تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية بكافة قطاعاتها بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وكيفية تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بينها، بما يسهم في تقديم كافة الخدمات لضيوف وعمار المسجد الحرام، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمان الشريفان.

نجاح موسم الحج

وفي وقتٍ سابق من يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، وسط أجواء روحانية ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية لجميع المعايير الصحية العالمية.

من جانبه، أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

وأكد وزير الصحة السعودي أن "الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من مستكملي اللقاح، أسهمت هذه بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج".

بدوره، أكد متحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الحج والعمرة في ظل جائحة كورونا.