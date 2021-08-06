جبل طارق تسجل أول وفاة مرتبطة بكورونا منذ مارس الماضى

أعلنت السلطات في منطقة جبل طارق، الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" في الإقليم منذ مارس الماضي، موضحة أن الضحية في العقد السابع من عمره ولم يتلقى أي من اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال رئيس الحكومة، فابيان بيكاردو، في بيان: "مزعج جدا أن نعلن عن حالة وفاة جراء كوفيد-19 بعد العديد من الشهور"، ووصف ذلك الخبر بأنه "تذكرة أليمة بأن الوباء لم ينته بعد، وأن ذلك الفيروس القاتل لا يزال حولنا"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبح إقليم جبل طارق- التابع للتاج البريطاني والمتمتع بالحكم الذاتي- واحدا من أول الأماكن في العالم التي توفَّر فيها اللقاح لكل البالغين فوق 16 عاما من العمر، في أبريل الماضي.

ودعا بيكاردو أي مقيم في جبل طارق ممن لم يحصلوا على اللقاح إلى الاتصال بالسلطات الصحية على الفور للحصول على التطعيم، مشيرا إلى كون الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" بين من تلقوا التطعيم أقل كثيرا من الوفيات بين من لم يحصلوا عليه.

وتضم المنطقة حاليا 290 إصابة نشطة بفيروس "كورونا"، من بينها 14 حالة فقط تتلقى العلاج في المشفى.