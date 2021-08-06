الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى تونس خلال النصف الأول من العام الجارى

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

تراجعت قيمة الاستثمارات الدولية المتدفقة إلى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، بنسبة 7.4 بالمائة، لتبلغ 8. 945 مليون دينار، مقابل 1.02 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات رسمية أنه بحسب سعر الصرف فقد استقطبت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ما قيمته 7. 343 مليون دولار.

وعرفت الاستثمارات الدولية هبوطا حادا خلال الربع الأول من 2021، وصل إلى مستوى 6. 31 بالمائة بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا وركود الاستثمارات الدولية في العالم.

وحسب البيانات الإحصائية، فقد تراجعت الاستثمارات الدولية في البورصة التونسية بنسبة 5. 55 بالمائة، لتبلغ بنهاية يونيو من العام الجاري ما قيمته 4. 17 مليون دينار، مقابل 1. 39 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص الاستثمارات الدولية المباشرة فقد تقلصت بدورها بنسبة 5. 5 بالمائة لتتراجع من 9. 981 مليون دينار خلال النصف الأول من 2020 إلى 3. 928 مليون دينار في نهاية يونيو من هذا العام.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة أظهرت المؤشرات الإحصائية للوكالة أن كل القطاعات سجلت نموًا سلبيًا باستثناء قطاع الخدمات.

ولم يستقطب قطاع الطاقة خلال النصف الأول من 2021 سوى 266 مليون دينار، مقابل 1. 338 مليون دينار في نفس الفترة من العام المنصرم، بهبوط بنسبة 3. 21 بالمائة.

من جانب آخر.. حافظت فرنسا على موقعها كأول مستثمر في تونس بضخها لاستثمارات أجنبية خاصة بقيمة 222 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، لتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية باستثمارات بقيمة 8. 84 مليون دينار، ثم اليابان في المركز الثالث باستثمارات بقيمة 8. 63 مليون دينار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بقيمة 40 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بحوالي 37 مليون دينار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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