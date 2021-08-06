الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للمرة الثانية.. عاصفة ترابية تجتاح مدينة أسوان (صور)

عاصفة ترابية في أسوان
عاصفة ترابية في أسوان

اجتاحت مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، للمرة الثانية خلال نفس الأسبوع، عاصفة ترابية، وتقلبات شديدة في الطقس، كما أنه حار وغير مستقر، وما زالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى داخل المدينة.

وشهدت مدينة أسوان، اليوم الجمعة، ارتفاع في درجة الحرارة طقسًا حارًا، حيث تعرضت المدينة لعاصفة ترابية خلال الوقت الحالي، ولكن لم تؤثر العاصفة على حركة المارة بالشوارع حتى الآن.

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عاصفة ترابية في أسوان 

ومرت مدينة أسوان، على مدار الأيام الماضية، بطقس حار، حيث أن الشمس سطعت كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكلاً كبير.

جدير بالذكر أن مناطق متفرقة بمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، شهدت مساء أمس الخميس، سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق، وذلك بعد تقلبات في الطقس.

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عاصفة ترابية في أسوان 

ووصلت الأمطار إلى مدينة أبو سمبل السياحية، بعد اجتياح عاصفة ترابية شهدتها مدينة أسوان، أول أمس الأربعاء، وطقس حار وغير مستقر، ومازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى داخل المدينة.

وشهدت مدينة أسوان، على مدار الأيام الماضية، طقسًا حارًا حيث أن الشمس سطعت كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكلاً كبير.

كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة، حيث أن ارتفاع درجه حرارة الطقس لم يوجد له أي تأثيرًا، و جميع الأمور تسير على مايرام.

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عاصفة ترابية في أسوان 

وكان أول أمس الأربعاء أثناء متابعته لموقف تداعياء سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ،وأيضاً ببحيرة ناصر بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

كما ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء شديدة من الحرارة على كافة الأنحاء، تستمر حتى نهاية الأسبوع، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا، وتتكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أسوان الحرارة درجات الحرارة تقلبات جوية عاصفة ترابية تقلبات الطقس للمرة الثانية اليوم الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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