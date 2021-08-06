منتخب مصر للمبتورين يشارك في بطولة كأس الأمم.. ومحمود عبده: لن نذهب للتمثيل المشرف

يستعد منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة في دولة تنزانيا، ومن المقرر إقامتها في نهاية شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبدعم وتحت من رعاية اللجنة البارالمبية المصرية بقيادة الدكتورة حياة خطاب، والرئيس الشرفي للجنة كرة القدم للمبتورين الأستاذ محمد عادل حسني، وتحت إشراف محمد جاد المسؤل عن لجنة كرة القدم للمبتورين، وخالد عبدالحفيظ المدير التنفيذي للجنة كرة القدم للمبتورين.

ودخل منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين في معسكر مغلق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الافريقية، وتعد هي المشاركة الأولى للمنتخب المصري في المحافل الدولية بعد اعتماد اللعبة رسميًا من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

وأعرب محمود توفيق أول لاعب كرة قدم مصري للمبتورين عن بالغ سعادته لتحقيق حلمه الذي لطالما سعى إليه منذ سنوات عدة مضت، متابعًا لـ«الدستور»: «محتاج الناس تقف ورانا وتدعمنا عشان نقدر نحقق حلمنا الذي سعينا إليه كده طويلة وأخيرًا هيتحقق بعد صعوبات كثيرة واجهنها».

كما يطمح المدير الفني الكابتن أسامة حسن وباقي اللاعبين اننا لدينا الدوافع لتحقيق اول بطولة رسمية لمصر في أول مشاركة رسمية، مؤكدًا محمد عادل حسني الرئيس الشرفي للجنة علي توفير كل الدعم للمنتخب لتحقيق النجاح.

وأكد قائد منتخب مصر محمود عبده المحترف في الدوري التركي أننا لن نذهب للتمثيل المشرف وسنذهب لحصد اللقب، مشيرًا إلى قدرتهم على التغلب علي كل الصعوبات التي ستواجه المنتخب مع توفير مناخ جيد للاستعداد القوي للبطولة من خلال معسكرات مغلقة قبل السفر لتنزانيا.

ولفت سيف سلامة حارس مرمي المنتخب وكابتن فريق بيراميدز، إلى أن حراسة منتخب مصر بأمان، وستظل الشباك نظيفة ليتمكنوا من الفوز، وتضم 25 لاعب للدخول في المعسكر المغلق.