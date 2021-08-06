كل ما تريد معرفته عن حساسية الألبان

يعاني بعض الأطفال من أنواع كثيرة من الحساسية وخاصة الإصابة بالحساسية تجاه الألبان البقرية.. وفي السطور التالية نسلط الضوء عليها وكيفية الوقاية منها وفقا لما ذكرة الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

ما هي حساسية الحليب؟

حساسية الحليب هي أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا لدى الأطفال الصغار، حيث تصيب حوالي 2٪ -3٪ ممن تقل أعمارهم عن 3 سنوات يتغلب عليها العديد من الأطفال، لكن البعض يعاني من الحساسية مدى الحياة.

يمكن أن تسبب حساسية اللبن مجموعة من الأعراض، تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

أحيانًا يتم الخلط بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز كلاهما يمكن أن يسبب مشاكل بعد شرب الحليب، لكنهما مختلفان تمامًا وغير مرتبطين.

يعد عدم تحمل اللاكتوز أمرًا مزعجًا ويمكن أن يسبب عدم الراحة، ولكنه لا يهدد الحياة ومع ذلك، فإن حساسية الحليب يمكن أن تجعل الشخص مريضًا بشكل مفاجئ وشديد، ويمكن أن تكون مهددة للحياة لهذا السبب يجب تجنب الحليب ومنتجات الألبان الأخرى تمامًا إذا كان طفلك يعاني من حساسية الحليب.

ماذا يحدث في حالة حساسية الحليب؟

عندما يكون لدى شخص ما حساسية من الحليب، فإن جهاز المناعة في الجسم، يبالغ في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في الحليب في كل مرة يشرب فيها الطفل الحليب أو منتجات الألبان الأخرى، يعتقد الجسم أن هذه البروتينات اشياء ضارة ويطلق مواد كيميائية مثل الهيستامين.

ما هي الأعراض؟

أزيز.

صعوبة في التنفس.

سعال.

بحة في الصوت.

ضيق الحلق.

ألم المعدة.

التقيؤ.

إسهال.

حكة أو دموع أو تورم في العيون.

قشعريرة.

تورم في جسم.

يمكن أن تسبب حساسية الحليب تفاعلًا شديدًا يسمى الحساسية المفرطة، حتى لو كان رد الفعل السابق خفيفًا قد تبدأ الحساسية المفرطة ببعض الأعراض نفسها التي تظهر عند رد فعل أقل حدة، ولكن يمكن أن تسوء بسرعة إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تكون الحساسية المفرطة مهددة للحياة.

علاج حساسية الألبان:

إذا تم تشخيص إصابة طفلك بـ CMA، فسيتم تقديم النصيحة من قبل طبيبك العام أو أخصائي الحساسية حول كيفية إدارة حساسيته. قد تتم إحالتك أيضًا إلى اختصاصي تغذية.

منع جميع حليب الأبقار من نظام طفلك الغذائي لفترة من الوقت.

إذا كان طفلك يرضع حليباً اصطناعياً، يمكن لطبيبك العام أن يصف حليب أطفال خاص.

لا تعطي طفلك أي نوع آخر من الحليب دون الحصول على استشارة طبية أولاً.

إذا كان طفلك يرضع رضاعة طبيعية فقط ، فسيتم نصح الأم بتجنب جميع منتجات حليب الأبقار.

يجب تقييم الطفل كل 6 إلى 12 شهرًا لمعرفة ما إذا كان قد تجاوز حساسيته أم لا.