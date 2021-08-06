المصريون يدعمون جيانا فاروق بعد حصولها على البرونزية: «عقبال الذهبية»

حصلت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية على ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو.

وخسرت جيانا فاروق قبل نهائي منافسات الكاراتيه "كوموتيه" تحت وزن 61 كج أمام الصينية تشياويان ين.

دعم المصريين

ودعمها رواد السوشيال ميديا من خلال تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت صفحة الرياصة مش كورة وبس: "جيانا فاروق صاحبة البرونزية بطعم الذهب.. صاحبة الإنجاز التاريخي لتصبح أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية أولمبية في تاريخ لعبة الكاراتيه والتي تدخل الأوليمبياد لأول مرة".

وعلّق آخر: "صورة رباعي الأهلي أصحاب الميداليات الأوليمبية تاريخيًا، السيد نصير، ذهبية أثقال ١٩٢٨، محمود حسن، فضية مصارعه ١٩٤٨، عيد عثمان، فضية مصارعة ١٩٦٠، جيانا فاروق، برونزية كاراتيه ٢٠٢١، رباعي للتاريخ .. ٤ نسور وجب تأريخ تحليقهم أوليمبياً باسم الأهلي ومصر".

الميدالية البرونزية

وعبر آخر: "طوكيو 2020.. جيانا فاروق تحقق الميدالية البرونزية الرابعة لمصر ألف مبروك شرفتينا يا بنت مصر، بإذن الله تفوزي بالذهبية".

وعلّق آخر: "النادي الأهلي أزاي مابيقدمش كل أولمبياد أبطال يجيبوا ميداليات، الدعم الحكومي غير المشروط وفلوس الرعاية دي بتروح على الأرض إزاي، إيه لازمتها عقود رعاية وإعلانات بملايين سنويا ومابتقدمش بطل أوليمبي واحد وأنا بخص الأهلي بالذكر لأنه النادي الوحيد اللي واخد 99% من ثورته الدعاية".