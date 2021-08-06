الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 4 محاضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا

حملة لمتابعة الإجراءات
حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي

قاد مصطفى الدبيكى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا  حملة رافقه خلالها فريق الإشغالات بالمدينة، عضو إدارة الإعلام، عضو من الإيرادات  بكورنيش النيل وشارع مصر وحى شمال المدينة، لمتابعة والتأكد من مدى التزام جمهور المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بالإجراءات الاحترازية وعدم استخدام الطريق بشكل غير قانونى وذلك بالتعدي على حرم الطريق والأرصفة الجانبية.

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 حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي

كما تابع نائب رئيس المركز والمدينة  خلال جولته انتظام العمل بشارع مصر مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المسطحات الخضراء وعدم الجلوس عليها ، مهيبا بالمواطنين المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التواجد في أماكن الازدحام.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وكذلك رفع الإشغالات الغير قانونية و التي تمثل عائقا لحركة المواطنين وتم تصالح بعض مرتكبي تلك المخالفات بدفع المخالفة فوريا.

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 حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي

من جانبه شدد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة والميدانية لكافة الأعمال والتكليف المستمرة لنواب رئيس المدينة بشن الحملات المكثفة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن لجنة إدارة أزمة كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار هذا الفيروس الذى يهدد العالم بأسره حتى نعبر ببلدنا الحبيب مصر إلى بر الأمان.

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 حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي

وأكد رئيس المركز والمدينة إلى استمرار هذه الحملات بصورة يومية تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف عمل حملات متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والأحترازية ومتابعة مواعيد الغلق المقررة للورش والمقاهي والكافيهات والحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفين حرصا على صحة وحياة المواطنين من الإصابة بعدوي فيروس كورونا المستجد وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة من الشوارع والقرى.

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 حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي

حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي
حملة لمتابعة الإجراءات الأحترازي
المنيا تحرير محاضر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نائب رئيس المدينة مصطفي الدبيكي اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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