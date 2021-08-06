رفع 60 طن مخلفات فى حملات نظافة وتجميل بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لقري مركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، حملاتها المكثفة للنظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار لتوفير منظر جمالي للقرية وجو صحى ونظيف خالي من مسببات الأمراض والأوبئة خاصة كورونا، للحفاظ على سلامة المواطنين ونجحت في رفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وقال محمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، إن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث بدأ العمل منذ فجر اليوم بحملة مكثفة للنظافة بمناطق كدوان وجارحي وعمارات الأوقاف وطريق مصر أسوان أسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأضاف محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، أنه تم فص وتهذيب الأشجار الموجودة بمدخل القرية للحفاظ علي المظهر الجمالي وتوفير رؤية بصرية جميلة للمواطنين، فضلًا عن رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

من جانبه، أكد أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، باستمرار الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع، حيث تم رفع ما يقرب من 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتشجير بشوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى لتوفير بيئة صحية جيدة ونظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا