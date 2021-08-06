الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

10 نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة في الطقس الحار

حرارة شديدة
حرارة شديدة

تتزايد الإصابات بالإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة في بعض الأماكن من مناطق الجمهورية. 

وفي هذا السياق تواصلت “الدستور” مع الدكتور أمجد الحداد استشاري مناعة والذي قدم عددا من النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادي الإجهاد الحراري.

حدد الدكتور أمجد الحداد استشاري مناعة أصحاب الأمراض المزمنة وهم مرضى سكر الدم وضغط الدم، وقصور شرايين القلب التاجية، وجلطات المخ، والقصور الكلوي المزمن، وفشل وظائف الكبد المزمن، موضحًا  أنه كلما تقدَّم سن المريض، وتفاقمت شدة المرض المزمن، أصبح هناك خطورة عليه.

وقدم أمجد نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة جاء كالتالي:

١-تجنب التعرض للحر الشديد، وأشعة الشمس المباشرة ونصحهم بالبعد التام من المناطق المكشوفة خلال ذروة النهار.

٢-ضرورة ممارسة رياضة خفيفة في أماكن باردة ويفضل أن تكون مكيفة لتجنب أي إجهاد حراري.

٣- شرب 3 لترات من المياه لتجنب الجفاف والتي ينتج عنه وفاة في أغلب الحالات.

٤-ضرورة تعويض سوائل الجسم المفقودة بالعصائر الطبيعية بدون سكر. 

٥- استخدام مظلات وقبعات لتفادي أشعة الشمس ويفضل أن تكون باللون لتعكس آشعة الشمس.

٦- ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل البطيخ، والخوخ، والخيار، والطماطم، والخس، والكرفس وتجنب الأطعمة الحارة والمالحة التي تفقد الجسم سوائله. 

٧-ضرورة ارتداء الملابس الخفيفة والقطنية وتجنب الملابس المصنوعة من الالياف.

٨- تجنب الوجبات الثقيلة لأنها يمكن أن تسبب أضرارًا عدة، تبدأ برفع درجة حرارة الجسم نتيجة زيادة تفاعلات الأيض الخلوي. 

٩-أهمية الانتظام الجيد في العلاج، لتجنب الإصابة بغيبوبات ارتفاع السكر، التي يمكن أن تتسبب في جفاف، وقد يصبح مع الحر الشديد قاتلا، حتى وإن تعرض المريض لوقت قليل.

١٠- في حالة الشعور بأي إجهاد حراري يجب الاستحمام بماء بارد لتخفيض درجة حرارة الجسم.

عرض ملابس العلاج وفاة عصائر

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