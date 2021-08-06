بمشاركة 400 فريق .. انطلاق دوري مستقبل وطن بالإسكندرية في 10 أغسطس

أعلن حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، انطلاق فعاليات الموسم الثالث من دوري حزب مستقبل وطن، اعتبارًا من 10 أغسطس تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم"، بمشاركة ما يقرب من 400 فريق بجميع أقسام الإسكندرية، على مدار شهر كامل.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، إن الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

وأضاف «ضيف الله» أن دوري "مستقبل وطن" يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى الإسكندرية من سن 18 عاما حتى 25، من أجل اكتشاف المواهب والتي لم تكتشف بعد، حيث يعد دوري "مستقبل وطن" فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم.

وقال القائم بأعمال أمين التنظيم المهندس محمد فتح الباب إن نظام دوري "مستقبل وطن" على 4 مراحل؛ الأول سيكون مسئولية تنفيذه من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتى الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، والثالث مسئولية تنفيذه من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.

من جانبه قال الدكتور محمد مسعد، أمين شباب الحزب في الاسكندرية، إن شروط البطولة تتضمن أن يشكل كل فريق مشارك بدوري مستقبل وطن، من 8 لاعبين،" 5 أساسي، 3 إحتياطي، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 35 عاما، مع السماح بمشاركة 2 من اللاعبين يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية، فوق 18 عام وأقل من 40 عام.

ويجب على الراغبين في المشاركة في دوري مستقبل وطن، ملأ استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملأ استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوي الأول والثاني للدوري.

يأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم.