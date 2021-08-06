محافظ البحيرة يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبو المطامير

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم، وتمكين أهالي القرى من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وتابع محافظ البحيرة الأعمال الجارية والجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول ضمن المبادرة بقرية "كوم الفرج" ومنها أعمال:

محطة معالجة صرف صحي بخليج العويري

محطة رفع صرف صحي بكوم الفرح - الغيتة

أعمال الصرف الصحي بكوم الفرج والغيتة

مدرسة جابر مندور تعليم أساسي بالغيتة

مدرسة إدريس غيث الإعداديه بالغيتة

مدرسة أبو غراره للتعليم الأساسي

مدرسة كوم الفرج الإعدادية

مدرسة بسبيني للتعليم الأساسي

كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة فى شتى القطاعات بقري "زاوية صقر - كوم الفرج - النمرية - الشعراوي - الصديق - الناصر - ابوالعطا - الشجاعة - ادم".