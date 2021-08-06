الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبو المطامير

حياة كريمة في البحيرة
حياة كريمة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم، وتمكين أهالي القرى من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وتابع محافظ البحيرة الأعمال الجارية والجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول ضمن المبادرة بقرية "كوم الفرج"  ومنها أعمال:

  • محطة معالجة صرف صحي بخليج العويري
  • محطة رفع صرف صحي بكوم الفرح - الغيتة
  • أعمال الصرف الصحي بكوم الفرج والغيتة
  • مدرسة جابر مندور تعليم أساسي بالغيتة
  • مدرسة إدريس غيث الإعداديه بالغيتة
  • مدرسة أبو غراره للتعليم الأساسي
  • مدرسة كوم الفرج الإعدادية
  • مدرسة بسبيني للتعليم الأساسي

كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة فى شتى القطاعات بقري "زاوية صقر - كوم الفرج - النمرية - الشعراوي - الصديق - الناصر - ابوالعطا - الشجاعة - ادم".

البحيرة عبد الفتاح السيسي الصرف الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

شديد الحرارة مع أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

أول تعليق للبطلة جيانا فاروق بعد الفوز بـ«برونزية» فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

الرئيس اللبنانى يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس