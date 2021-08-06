الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كيشو» يصل مطار القاهرة متوجًا ببرونزية المصارعة فى أولمبياد طوكيو

كيشو يصل مطار القاهرة
كيشو يصل مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة، قبل قليل، اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو، الفائز بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قادما على متن الرحلة رقم 582 لوفتاهانزا.

وكان في استقبال كيشو في مطار القاهرة، فور وصوله فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وأتوبيس مكشوف تابع لروابط، وتم الاحتفاء بوصول البطل الأوليمبي داخل صالة المطار فور وصوله قادما من طوكيو.

 

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسي "أرتيم سوركوف".

وتغلب كيشو، على بطل العالم السابق سوركوف عبر التعادل "1-1" محققا الفوز في النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، التي تنص على فوز المصارع الذي يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.
 

F2A9CBFB-14C4-4D1D-A1CC-CB29C0C9C542
كيشو يصل مطار القاهرة 

شروط السفر لمصر

وتلتزم الشركة والمطارات المصرية بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دونتحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

البطل الاولمبي كيشو يصل مطار القاهرة بعد فوزة بالبرونزية أولمبياد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة مع أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس