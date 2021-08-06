«كيشو» يصل مطار القاهرة متوجًا ببرونزية المصارعة فى أولمبياد طوكيو

وصل إلى مطار القاهرة، قبل قليل، اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو، الفائز بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قادما على متن الرحلة رقم 582 لوفتاهانزا.

وكان في استقبال كيشو في مطار القاهرة، فور وصوله فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وأتوبيس مكشوف تابع لروابط، وتم الاحتفاء بوصول البطل الأوليمبي داخل صالة المطار فور وصوله قادما من طوكيو.

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسي "أرتيم سوركوف".

وتغلب كيشو، على بطل العالم السابق سوركوف عبر التعادل "1-1" محققا الفوز في النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، التي تنص على فوز المصارع الذي يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.



كيشو يصل مطار القاهرة

شروط السفر لمصر

وتلتزم الشركة والمطارات المصرية بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دونتحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.