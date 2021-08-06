الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

لحظة سقوط صواريخ
لحظة سقوط صواريخ من لبنان في إسرائيل

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فيديو للحظة إطلاق «حزب الله» عدة صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، منذ أول أمس الأربعاء، حالة من التوتر بسبب القصف المتبادل بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي.

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل

وقال جيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن أكثر من 10 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه تم اعتراض معظمها بواسطة بطاريات منظومة «القبة الحديدية».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق نحو 19 صاروخا من لبنان، وجرى اعتراض 10 بمنظومة «القبة الحديدية»، فيما سقط 3 قذائف داخل لبنان و6 داخل إسرائيل في مناطق مفتوحة بمنطقة «جبل روس»، موضحًا أن «حزب الله» أطلق الصواريخ متعمدا تجاه مناطق مفتوحة وغير مأهولة، وهو ما يدل على أنه لا يريد التصعيد للحرب.

إطلاق 19 صاروخا من لبنان تجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفًا عنيفًا تجاه لبنان، بعد رصد سلسلة عمليات إطلاق صاروخي، منها، تجاه مستوطنات منطقة «الجليل الأعلى».

وقال مسئول عسكري إسرائيلي، أمس الجمعة، إن الجيش بدأ تجهيز ردود ذات أنماط مختلفة للرد على حزب الله، بعد رصد إطلاق الصواريخ من لبنان، حسبما نشر صحيفة «معاريف» الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أنه المسئول عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب، مشيرًا إلى أنها تأتى ردًا على الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي تجاه لبنان، مساء الأربعاء الماضي.

وعقد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعا أمنيا لتقدير الموقف على الحدود الشمالية، بحضور بني جانتس وزير الجيش، ويائير لابيد وزير الخارجية، وأفيف كوخافي رئيس الأركان، وكبار أعضاء المنظومة الأمنية والعسكرية.

لبنان إسرائيل حزب الله قصف الجيش الإسرائيلي صواريخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

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