الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرائق الغابات تنشط فى أجزاء مختلفة من اليونان

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 أعلن وزير الدفاع المدني اليوناني، نيكوس هاردالياس، عن أن هناك 56 جبهة نيران نشطة في أجزاء مختلفة من البلاد في الوقت الحالي.

وأضاف هاردالياس في بيان- وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم- أن حريقا هائلا في شمال أثينا عبر جانبي الطريق السريع الوطني المؤدي إلى لميا ويهدد القرى والبلدات الواقعة على التلال الشرقية لجبل بارنيثا.

وأكد هاردالياس: "نبذل كل جهد ممكن"، محذرًا من أن الرياح في أتيكا من المتوقع أن تصل إلى سرعات إلى 6 على مقياس بوفورت في الساعات القليلة المقبلة، مما يشكل خطرًا أكبر.

وبشأن الحريق بالقرب من أولمبيا القديمة في منطقة إيليا في بيلوبونيز، قال هاردالياس إنه تم إخلاء 32 قرية ومجتمعًا وانتشار أكثر من 300 رجل إطفاء.

كما وصف الحريق المستمر في شمال إيفيا بأنه نما إلى "أبعاد خطيرة"، قائلاً إن النيران انتشرت في اتجاهات مختلفة عبر تضاريس غير مستوية.

وأشار وزير الدفاع المدني اليوناني إلى أنه تم إرسال أكثر من 240 من رجال الإطفاء إلى إيفيا، مضيفًا أن المزيد من الدعم الجوي في الطريق أيضًا.

وكانت قد أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريقين جديدين في منطقة فوكيدا وشبه جزيرة ماني في البلاد .

من جهته، قال عمدة بلدية دوريدا، جيورجوس كابينتزونيس، حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية: "إن الوضع يبعث على اليأس، فالنيران تتجه حيث تريد وقتما تريد ولا يستطيع أحد أن يوقفها"، مطالبًا الحكومة بإرسال المساعدات اللازمة.

وفي منطقة فوكيدا أسفل جبل بارناسوس، قالت السلطات إن حريقًا هائلًا اندلع في مقاطعة إيليا دمر البيوت هناك قبل أن يتجه إلى مدينة كاليثيا ثم إلى الساحل الشمالي لخليج كورينث، كما يوجد حريق آخر الآن في شبه جزيرة ماني بوسط بيلوبونيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن خدمة الإطفاء اليونانية كانت تعمل على إخماد حرائق كبرى في شمال العاصمة أثينا وجزيرة إيفيا وشبه جزيرة بيلوبونيز منذ الثلاثاء الماضي، في أشد موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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