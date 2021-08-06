تراجع ملحوظ فى أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر

شهدت أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6- 8-2021، آخر جلسات الأسبوع، في الأسواق التجارية والبورصات العالمية، حيث هبطت أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بعد مخاوف وترقب موعد الإعلان عن بيانات سوق العمل الأمريكية التي طال انتظارها منذ بداية الأسبوع.

كما أدى تراجع القوة الشرائية على الدولار ومخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قلة حجم المعروض العالمي من المنتجات الإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مكونات ومستلزمات أجهزة الحاسبات عالميًا بعد التعافي الجزئي للاقتصاديات العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وحالة النشاط وزيادة الإنتاج في الأسواق العالمية.

وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات نمو كبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والغلق الجزئي لبعض المصانع وارتفاع تكاليف الشحن خلال الربع الثاني للعام الجاري.

وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

تراجع أسعار النيكل بقيمة 362.5 دولار للطن

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، آخر جلسات الأسبوع بالأسواق التجارية والبورصات العالمية، وسجل الطن نحو 19510 دولارات مقارنة بنحو 19872.5 دولار الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 362.5 دولار للطن.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 0.2% ليصل إلى 19567.5 دولار للطن.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعا بلغ 2.5% للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر يوليو الماضي، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد تراجع إلى أدنى مستوى لها في عامين في يونيو بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، على معدل الفائدة دون تغيير بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية.

تراجع أسعار رقائق السيليكون 320 دولارًا للطن

كما واصلت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، آخر جلسات الأسبوع، في الأسواق التجارية العالمية، وسجلت نحو 3692 دولار للطن، مقارنة بنحو 4012 دولارًا خلال الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 320 دولارًا بنسبة 8%.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1025 دولارًا.

انخفاض أسعار الفولاذ 449 دولارًا للطن

شهدت أسعار معدن الفولاذ تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، آخر جلسات الأسبوع في الأسواق التجارية والبورصات العالمية، وسجلت نحو 3498 دولارا للطن، مقارنة بسعره 3843 دولارًا الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 345 دولارًا للطن بنسبة 9%.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 621 دولارًا.