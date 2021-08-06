الكيلو بـ10 جنيهات.. مزارعو الواحات يبدأون جمع البلح والتمور من النخيل بالوادى الجديد

بدأ مزارعو الوادي الجديد حصاد محصول البلح والتمور من مزارع النخيل الموجودة بقرى ومدن المحافظة، كما يطلقون عليه أهل الواحات موسم "الحصاد الأكبر" لما يدر عليهم من أموال وخير كثير بعد بيع المحصول، وهو حصاد سنة كاملة.

قال الحاج فاروق إمام، من أهالي الوادي الجديد، في حديثة لـ"الدستور": إننا نعتمد في حياتنا في الواحات على زراعة النخيل، فهي التجارة الوحيدة الناجحة في المزارع، كونها تتحمل درجة الحرارة والعطش والجو الجاف، مؤكدا أن متوسط إنتاج النخيل من البلح يتراوح ما بين 130 و150 كيلو للنخلة الواحدة، وسعر الكيلو يتراوح من 10- 12 جنيها للكيلو الواحد.

وأضاف: إنني منذ نشأتي في محافظة الوادي الجديد وأنا أعتمد على الزراعة، فهي مهنة آبائنا وأجدادنا ولا غنى عنها في يوم من الأيام، حيث إني أورثها جيلا بعد جيل، كما أن أولادي موظفون، ويعملون معي بعد العمل الحكومي في المزرعة الخاصة بي لما لها من أهمية كبرى لكافة أفراد الأسرة.

كان الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، قد قال إن موسم جمع التمور سيبدأ خلال أيام قلائل، حيث بدأ المزارعون في جمع التمور المتساقطة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومن المقرر أن يتم إعلان السعر الرسمي للشراء بمجمع التمور المركزي التابع للمحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.

- تكلفة إنتاج كيلو البلح 6 جنيهات

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو البلح تبلغ حوالي 6 جنيهات بعد حساب كافة التكاليف حتى الحصاد، وأن تحديد سعر الكيلو هذا العام سيكون مرضيا لصالح المزارعين.

وتعد الوادى الجديد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج التمور، حيث تضم نحو 2 مليون نخلة، وتنتج سنويًا نحو 150 ألف طن من البلح السيوي، بجانب أصناف أخرى، وتشهد الفترة الحالية توسعات مختلفة في زراعة النخيل لتصل المحافظة إلى 4 ملايين نخلة بأصناف مختلفة.