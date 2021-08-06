بالتكنولوجيا الرقمية.. جراحة تعيد بناء فك مريضة بجامعة طنطا بعد استئصال 30% منه

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نجح فريق من جراحي الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، فى إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريضة شابة كانت تعاني من ضمور في عظام الفك السفلي وإعوجاج في مفصل الفك بعد استئصال ما يعادل 30% من الفك السفلي لها بسبب ورم حميد منذ أربع سنوات.

وقام الفريق فى إعادة بناء الفك باستخدام أحدث تكنولوجيا رقمية، وإعادة الفك لحالته الوظيفية الطبيعية واستعادة تماثل الوجه.

من جانبة أشاد د. محمود ذكي، رئيس الجامعة بمهارة وكفاءة الفريق الجراحي وتوظيفه للتكنولوجيا الرقمية فى الجراحة، كما أشاد بالطفرة التى يشهدها القطاع الطبي، بالمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان، مؤكدًا أن خدمة المرضى تأتي في مقدمة الأولويات.

و أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم استقبال الفريق الطبي، وعميد كلية طب الأسنان بمقر إدارة الجامعة لتكريمهم، مؤكدًا دعمه الكامل للكلية وتوفير كافة الإمكانيات لخدمة المرضى.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، أن الجراحة تمت باستخدام التكنولوجيا الرقمية في التخطيط، و تم بنجاح إصلاح ‏الاعوجاج بالفك وإعادة تطابق الأسنان بالفكين افتراضيًا وباستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار عميد كلية طب الأسنان، إلى أنه تم طباعة نموذج محاكاة للفك على الوضع المعدل حسب التخطيط الافتراضي للحالة، من ثم قام الفريق الجراحي بالقسم بتشكيل شريحة إعادة بناء الفك على الوجه المطلوب الذي يراعي الناحية الجمالية والوظيفة السليمة للفك والمفصل والأسنان، وقام الفريق الجراحي بإزالة الشريحة القديمة وإعادة أجزاء الفك إلى الوضع المخطط له، وتثبيت كل جزء من الفك باستخدام شريحة إعادة البناء الذي تم تشكيلها طبقا ‏للتخطيط الرقمي.

وأوضح أن الفريق ضم كل الدكتور خالد عبدالحميد سعد رئيس القسم، الدكتور إبراهيم نوير، الدكتور رفيق رمضان، والدكتورة مروة طه (مدرس ومشرف العمليات)، والدكتورة مرام بريشه (مدرس)، و المدرسين المساعدين أحمد عبداللطيف، وإسلام غريب، أحمد الكومى والمعيد أيمن عراقيب.