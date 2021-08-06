حملات على محلات الأوكازيون الصيفي لمتابعة الالتزام بالأسعار في المنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات المكثفة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي والحاصلة على ترخيص، مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بوضع الأسعار السابقة، ووجود تخفيض حقيقي في الأوكازيون.

وحذر وكيل وزارة التموين بالمنيا، من قيام أصحاب بعض المحال بوضع لافتات الاوكازيون دون الحصول على ترخيص وأنه سيتم إحالتهم للنيابة العامة، كما حذر أصحاب المحال المشاركة بالاوكازيون، بالالتزام بالأسعار، والخامات المعروضة.

- فحص طلبات جديدة من أصحاب المحلات للمشاركة في الأوكازيون

وقال " يوسف " أن المديرية تقوم حاليا ، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بفحص طلبات جديدة من أصحاب المحلات للمشاركة في الاوكازيون، بجميع مراكز ومدن المحافظة التسع.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المديرية والإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تنظم حملات رقابية وتفتيشية بالتعاون مع الجهات المهنية مثل الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، على الأسواق، والمخابز البلدية وذلك لضبط الحالة التموينية والتأكد من سلامة وصحة المعروض من السلع والمواد الغذائي

وأوضح، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، لضمان عدم استغلال المواطنين والتأكد من سلامة وصحة المعروض من السلع والمواد الغذائية حرصا علي صحة المواطنين.

وكذلك ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيرا إلي أن المديرية تكثف من حملاتها بصفة يومية بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والمخابز البلدية وتحقيق الانضباط التمويني وضبط جميع المستغلين للمواطنين وإحالتهم للنيابة العامة ليكونو عبرة لغيرهم.