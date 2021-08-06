خطبة الجمعة في افتتاح مسجد كفر شكر: التعمير والبناء أمر إلهي و سنة نبوية

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم الجمع، مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر فى إطار افتتاحات المحافظة بعيدها القومي ورأس السنة الهجرية، وذلك فى حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

وقد تم بناء المسجد بتبرع كامل بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مبنى 200 متر، والمساحة الكلية 500 متر مقسم ثلاثة طوابق على وجهتين الطابق الأرضي مصلى سيدات ومكان وضوء ودورات المياه ومخزن، والطابق الثانى صحن المسجد ، والطابق الثالث صحن وحجرة الإمام وقبة إسلامية منقوشة بالرسوم الإسلامية

وتناول وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، خطبة الجمعة، فضل مصر التى تعمر ولا تخرب، مضيفا أننا نستشرف درسا من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أول أعمال رسول الله حينما دخل المدينة المنورة هو بناء المسجد، مصداقا لقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والله طلب منا أن نعمر الأرض وهو ما يحدث في مصر من إنشاء العديد من المشروعات القومية، ولفت إلى أن على حرم الطرق والترع والمصارف قائلا المتعدى على أراضى وأملاك الدولة الإرهابي المتطرف الذى يدمر ويخرب فى مصر

في سياق آخر، قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، بحملة مكبرة استهدفت نظافة الشوارع والطرق والميادين ورفع القمامة و كافة الإشغالات على الطريق السريع بنها المنصورة ومدخل المدينة، وكوبرى البر الشرقي، استعدادا لافتتاح المسجد وآداء صلاة الجمعة بداخله بحضور محافظ القليوبية، ووكيل وزارة الأوقاف، والضيوف الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية.