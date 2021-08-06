الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خطبة الجمعة في افتتاح مسجد كفر شكر: التعمير والبناء أمر إلهي و سنة نبوية

خطبة الجمعة في افتتاح
خطبة الجمعة في افتتاح مسجد كفر شكر

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم الجمع، مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر فى إطار افتتاحات المحافظة بعيدها القومي ورأس السنة الهجرية، وذلك فى حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة 

 وقد تم بناء المسجد بتبرع كامل بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مبنى 200 متر، والمساحة الكلية 500 متر مقسم ثلاثة طوابق على وجهتين الطابق الأرضي مصلى سيدات ومكان وضوء ودورات المياه ومخزن، والطابق الثانى صحن المسجد ، والطابق الثالث صحن وحجرة الإمام وقبة إسلامية منقوشة بالرسوم الإسلامية 

وتناول وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، خطبة الجمعة، فضل مصر التى تعمر ولا تخرب، مضيفا أننا نستشرف درسا من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أول أعمال رسول الله حينما دخل المدينة المنورة هو بناء المسجد، مصداقا لقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والله طلب منا أن نعمر الأرض وهو ما يحدث في مصر من إنشاء العديد من المشروعات القومية، ولفت إلى أن على حرم الطرق والترع والمصارف قائلا المتعدى على أراضى وأملاك الدولة الإرهابي المتطرف الذى يدمر ويخرب فى مصر 

في سياق آخر، قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، بحملة مكبرة استهدفت نظافة الشوارع والطرق والميادين ورفع القمامة و كافة الإشغالات على الطريق السريع بنها المنصورة ومدخل المدينة، وكوبرى البر الشرقي، استعدادا لافتتاح المسجد وآداء صلاة الجمعة بداخله بحضور محافظ القليوبية، ووكيل وزارة الأوقاف، والضيوف الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية.

وزارة الأوقاف القليوبية الإرهاب متطرف كفر شكر عبدالحميد الهجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة مع أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس