الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد  1443 جاء فيها:
السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

مع حلول العام الهجري الجديد يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأطيب التمنيات داعياً المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على وطننا الحبيب في ظل قيادتكم الحكيمة.

وبهذه المناسبة الطيبة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون التزامهم ووفائهم للأمانة التي يحملونها، مقتدين في ذلك بالنبي الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه، مستمرين في البذل والعطاء بإخلاص تام لتظل قواتنا المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم.

وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها. وكل عامٍ وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس
عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة
لكل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة للإمام الأكبر
شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف
والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

أوليمبياد طوكيو.. جيانا فاروق تضيف ميدالية جديدة لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

الجيش اللبنانى ردًا على القصف الإسرائيلى للجنوب: «أسفر عن عدة حرائق»