القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1443 جاء فيها:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

مع حلول العام الهجري الجديد يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأطيب التمنيات داعياً المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على وطننا الحبيب في ظل قيادتكم الحكيمة.

وبهذه المناسبة الطيبة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون التزامهم ووفائهم للأمانة التي يحملونها، مقتدين في ذلك بالنبي الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه، مستمرين في البذل والعطاء بإخلاص تام لتظل قواتنا المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم.

وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها. وكل عامٍ وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس

عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة

لكل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة للإمام الأكبر

شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف

والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.