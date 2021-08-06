الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح المشتقات المهمة من بلازما الدم وتنصح المواطنين بالتبرع

بلازما الدم
بلازما الدم

كشفت وزارة الصحة والسكان في «إنفوجراف»، عن مكونات ومشتقات بلازما الدم، لافتة إلى إنها تتكون من الألبومين والأجسام المضادة وعوامل التجلط.

وأوضحت الوزارة أن "الألبومين" هو البروتين الأساسي الموجود فى الدم ويتم إنتاجه بالكبد، مشيرة إلى أن الأجسام المضادة هى بروتينات تنتج عن طريق الجهاز المناعى للمساعدة فى محاربة أى عدوى تغزو الجسم، أما عوامل التجلط فقى موجودة فى بلازما الدم ومسئولة عن منع النزف.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية التبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن البلازما هى المصدر الرئيسى لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط التى تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن كالهيموفيليا، كما تستخدام لعلاج مرضى التهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

وأضاف "مجاهد" أن الشروط الواجب توافرها للتبرع، أن يكون المتبرع فوق سن 18 عامًا ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ 3 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على عينة تتراوح ما بين 250 و 750 مل من البلازما حسب الحالة الصحية للمتبرع.

الصحة مشتقات بلازما الدم الألبومين الأجسام المضادة عوامل التجلط الجهاز المناعى عدوي

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