الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شديد الحرارة مع أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

شديد الحرارة
شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، نهارا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (70% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 42 29
الإسكندرية 34 26
وادى النطرون 40 27
طنطا 40 27
شبين الكوم 41 27
دمنهور 40 27
بلطيم 34 26
مطروح 34 26
السلوم 36 25
سيوة 41 25
بورسعيد 35 26
دمياط 35 26
الزقازيق 42 26
المنصورة 41 26
الإسماعيلية 42 24
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 24
رأس سدر 41 27
نخل 41 18
نويبع 38 27
طابا 36 27
كاترين 36 21
الطور 38 28
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 43 28
بنى سويف 43 28
المنيا 43 27
أسيوط 43 28
سوهاج 44 28
قنا 44 27
الأقصر 45 28
أسوان 44 29
إدفو 44 28
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 41 30
أبورماد 42 29
حلايب 38 32
رأس حدربة 37 31

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وائل لطفي

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